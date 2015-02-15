عمرو أديب للسيسي عن حادث ليبيا: «متستناش إذن حد في ضرب من ذبحوا أولادنا»

علّق عمرو أديب، مقدم برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم» على قتل تنظيم داعش الإرهابي للمصريين المختطفين في ليبيا، قائلًا: «مش عايز أسمع في خطاب السيسي للشعب أي كلام عاطفي تاني».

ووجّه «أديب» رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: «متستناش إذن حد في ضرب من ذبحوا أولادنا»، مضيفًا: «أنا مش هستنا لما أشوف داعش في ميدان التحرير».

وتابع: «ليبيا سداح مداح محدش واخد باله منها، ودائماً بناخد المركز الأول في المصايب محدش بيموت أكثر مننا»، مضيفًا: «ينعل أبوالعيش اللى بدم ده .. مفيش حد يروح ليبيا».

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، رسميًا، قتله للـ21 مصريًا المختطفين في ليبيا، وذلك في فيديو له مساء الأحد بعنوان «رسالة بالدماء...»

وظهر في الفيديو عناصر التنظيم ملثمين يرتدون ملابس سوداء ويحملون السكاكين، وكان قائدهم بزيه العسكري المموه يتحدث الإنجليزية، ويتوعد الدول الغربية بالقتال.

وأعلن التنظيم، الخميس الماضي، أنّ من سماهم «جنود الخليفة» في ولاية طرابلس، أسروا 21 مصريًا، ونشروا صورا لهم بملابس الإعدام البرتقالية في منطقة ساحلية مجهولة، دون أن يوضح مصيرهم، ولكنهم كانوا يتخذون وضعية الذبح، وبدا من ورائهم عناصر التنظيم بالملابس السوداء يحملون السكاكين.

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