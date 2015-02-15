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«الأوقاف» تحذر من استغلال البسطاء.. وتؤكد أنها لم ترسل أي خطابات تعيين

  • مصر
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أكدت وزارة الأوقاف أنها لم ترسل أي خطابات تعيين أو كشف طبي إلى أي مديرية أو إدارة ، وأن موقع الوزارة الرسمي «أوقاف أون لاين»، هو مصدر المعلومات الوحيد المعتمد في كل ما يتصل بالمسابقة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، مساء الأحد، أن الاختيار سيكون بطريقة لا يمكن الجدال حولها أو اللعب فيها بأي شكل من الأشكال،وسيعلن عنها في مؤتمر صحفي عام، وستعلن أسماء المعينين بتواريخ الميلاد وصور الأرقام القومية وأسس الاختيار بما يضمن كامل العدالة والشفافية.

وحذرت الأوقاف من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة للعامة والبسطاء في إيهامهم بمحاولة القدرة على التوظيف بالأوقاف مبينة أن أي شخص لا ينشر قرار تعيينه بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة على الموقع لا يعتد بتعيينه.

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