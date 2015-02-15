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وفد إيراني برئاسة نائب روحاني يزور العراق غداً تلبية لدعوة من العبادي

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وفد إيراني برئاسة نائب روحاني يزور العراق غداً تلبية لدعوة من العبادي وفد إيراني برئاسة نائب روحاني يزور العراق غداً تلبية لدعوة من العبادي

حسن روحاني

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” اليوم بأن النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور العراق غدا  على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع بناء على دعوة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقالت الوكالة إن “النائب الاول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري سيبدأ زيارة للعراق یوم غد الاثنین علی رأس وفد سیاسي واقتصادي رفیع المستوی تلبیة لدعوة رسمیة لرئیس الوزراء العراقي حيدر العبادي”.

ونقلت الوكالة عن وزیر الصحة والعلاج والتعلیم الطبي حسن هاشمي قوله، إنه سیقوم بطرح ومتابعه قضیة الاتربة والغبار خلال زیارته الی العراق غدا اضافة الی البرامج المتعلقة بالتعاون بین البلدین في مجال الصحة.

وأوضح هاشمي أن انخفاض نسبة هطول الامطار کما ان تغیر مناخ الشرق الاوسط وبعض دول المنطقة قد اوجد مشاکل في هذا الشأن بحیث شهدنا بناء سدود کثیرة في ترکیا الامر الذي یخفض دخول المیاه الی العراق.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اجرى، في 20 أكتوبر  2014، زيارة رسمية الى إيران التقى خلالها بعدد من المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد علي الخامنئي والرئيس حسن روحاني.

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