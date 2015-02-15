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الكنيسة تؤكد مقتل المصريين المختطفين في ليبيا على يد “داعش”

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الكنيسة تؤكد مقتل المصريين المختطفين في ليبيا على يد “داعش” الكنيسة تؤكد مقتل المصريين المختطفين في ليبيا على يد “داعش”

القس بولس حليم متحدث الكنيسة الأرثوذكسية

 

قال القمص بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، إن الأشخاص الذين ظهروا في وهم يذبحون على يد عناصر تنظيم “داعش”، مساء اليوم الأحد، هم المصريون الـ21 المختطفون في ليبيا.

وأضاف حليم لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، مساء اليوم “شاهدنا الفيديو المؤلم، ونؤكد أن القتلى فيه هم أبنائنا المختطفون في ليبيا”.

وتابع “مازلنا نتواصل مع الجهات الرسمية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية لمتابعة الموقف”.

وأعرب حليم عن خالص تعازي الكنيسة لأسر الضحايا، وقال “نصلى من أجل أبنائنا القتلى، ونعزى أهلهم وندعو لهم بالصبر”.

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