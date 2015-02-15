الكنيسة تؤكد مقتل المصريين المختطفين في ليبيا على يد “داعش”

قال القمص بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، إن الأشخاص الذين ظهروا في فيديو وهم يذبحون على يد عناصر تنظيم “داعش”، مساء اليوم الأحد، هم المصريون الـ21 المختطفون في ليبيا.

وأضاف حليم لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، مساء اليوم “شاهدنا الفيديو المؤلم، ونؤكد أن القتلى فيه هم أبنائنا المختطفون في ليبيا”.