وزير الطاقة القبرصي يصل القاهرة لبحث تصدير الغاز لمصر

وصل إلى مطار القاهرة، مساء الأحد، وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي، جيورجوس لاكتروبيس، في زيارة لمصر تستغرق يومين، يبحث خلالها التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة استكمال المباحثات الخاصة بشأن تصدير الغاز الطبيعي القبرصي لمصر، خاصة في ظل وجود احتياطيات مهمة من الهيدروكربون في منطقة شرق المتوسط، بما يساعد على مزيد من التعاون على المستوى الإقليمي، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الحكومتين في مجال الهيدركربونات لتحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين.