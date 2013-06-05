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خبير بالشئون الأفريقية: مخطط أمريكى صهيونى ضد مصر لبناء 33 سدا على النيل

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خبير بالشئون الأفريقية: مخطط أمريكى صهيونى ضد مصر لبناء 33 سدا على النيل خبير بالشئون الأفريقية: مخطط أمريكى صهيونى ضد مصر لبناء 33 سدا على النيل

قال الدكتور زكى البحيرى أستاذ التاريخ وخبير الشئون الأفريقية، إن سد النهضة هو مخطط أمريكى صهيونى ضد من ضمن 33 سدا يسعون لبناء بالمنطقة للقضاء على حصة مصر من مياه النيل فى المستقبل.

و أضاف البحيرى خلال ندوة نظمها حزب التجمع بمقر الحزب بوسط البلد قائلا: "مصر تعتبر فى دائرة الفقر فى حصة المياه لأن حصة الفرد سنويا وصلت إلى 600 متر مكعب سنويا وبعد بناء سد النهضة سيصل إلى 400 متر مكعب سنويا مما يزيد الأمر سوء".

وأشار إلى أن مصر ستتحمل 12 مليار متر مكعب عجز بسبب بناء سد النهضة فى دولة أثيوبيا مما سوف يسفر عن بور 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية وتوقف 40 % من كهرباء السد العالى وجفاف 50 % من مياه بحيرة ناصر مما يؤثر على مستقبل مصر فى جميع المجالات.

وانتقد البحيرى إهمال حكومة الدكتور هشام قنديل لقضية سد النهضة، بالرغم من أن الدكتور قنديل كان وزيرا سابقا للرى، مستنكرا موقف اللجنة الثلاثية التى لم توضح مخاطر بناء السد فى تقاريرها بالرغم من أن هذه المخاطر واضحة، مطالبا القوى السياسية المعارضة بإرسال وفد شعبى إلى أثيوبيا لحل الأزمة واصفا نظام مرسى بالفاشل وغير المؤهل لقيادة البلاد.

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مصر 365

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