بالصور: وائل كفوري يحيي يوم عيد الحب وسيرين عبد النور من أبرز الحاضرين

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري ليلة عيد الحب يوم أمس، 14 شباط/فبراير، في فندق فينيسيا وسط بيروت.

وإلى جانب وائل، أحيا حفل عيد الحب أيضاً الفريق الكوميدي اللبناني "ما في متلو".

وحضر الحفل مجموعة من الوجوه الفنية والإعلامية المعروفة، أبرزهم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وزوجها، فريد رحمة والملحن سمير صفير والإعلامي طوني خليفة، ومقدم البرامج رودولف هلال وغيرهم.

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