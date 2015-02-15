فيليبيني يفوز بلقب ملك جمال العالم.. واللبناني وصيفه الأول

فاز ملك جمال الفيليبين Neil Perez بلقب ملك جمال العالم للعام 2015، وقد تم تتويجه في حفل ضخم أقيم أمس السبت داخل فندق Inter-Burgo في مدينة Ansan بكوريا الجنوبية.

وقد حاز على لقب الوصيف الأول ملك جمال لبنان ربيع الزين، بينما حصل ملك جمال جمهورية التشيك Tomas Dumbrovsky على لقب الوصيف الثاني، وتلاه البولندي Rafal Maslak الذي إنتخب وصيفاً ثالثاً.

شاهدوا لحظة فوز Neil باللقب:



وعند سؤال اللجنة له عن أكبر خيبة أمل قد يواجهها في الحياة، قال الملك Perez وهو ضابط في الشرطة الفيليبينية: خيبة أملي الكبرى هي التقليل من إحترام أهلي، لأن إحترام الوالدين هو من أهم الوصايا الـ 10.

وقد تنافس على اللقب 15 شاباً من هذه البلدان: لبنان، كولومبيا، بولندا، كوريا، سلوفينيا، ميانمار، اليابان، البرازيل، اندونيسيا، بورتوريكو، غوام، المكسيك، تايلاند، جمهورية التشيك والفيليين.