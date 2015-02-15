وفاة الملياردير الإيطالي ومبتكر شوكولا Nutella ليلة عيد الحب

توفي أمس السبت Michele Ferrero وهو أغنى رجل في إيطاليا ومبتكر شوكولا Nutella، عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن Ferrero كان قد ورث عن والده شركة صغيرة ووصفة Super Crema المؤلفة من البندق والكاكاو، التي غير اسمها إلى Nutella في العام 1964.

ويعمل في مجموعة Ferrero التي تضم Ferrero Rocher و Kinder و Mon Cheri، أكثر من 22 ألف موظف حول العالم، وتبلغ نسبة أعمالها السنوية أكثر من ثمانية مليارات يورو، كما تساهم Nutella بـ 1,7 مليار يورو من المبلغ الإجمالي، حيث تنتج مصانعها الـ11 365 ألف طن سنوياً.

وقد تولى Giovanni، إبن الراحل، رئاسة المجموعة عام 2011، بعد وفاة النجل الأكبر Pietro بنوبة قلبية خلال وجوده في أفريقيا.

يشار إلى أن مجلة Forbes العالمية كشفت أن ثروة عائلة Ferrero تقدر بحوالي 14,9 مليار يورو، أي أنها الأغنى في إيطاليا، وتحتل الرقم 30 في لائحة أغنياء العالم.