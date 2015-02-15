إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت «٤» المَخرج من أزمة المادية الطاغية إلى نور الروحانية

لا علاج أنجع من العلاج الإلهى الذى وصفه الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم لأدواء البشرية وآلامها، فإذا كنا قد اتفقنا من قبل على أنَّ مدار الأمر فى الإصلاح على الإصلاح الروحى، فإن الروح سر من أسرار المولى جل شأنه (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا).

والعلاج الربانى إنما هو علاج فعلى لجميع الآفات البشرية؛ فالارتقاء بالروح يتبعه ارتقاء بأصول الأخلاق والطبائع والغرائز، التى تتأثر بها حقائق الأعمال والمعاملات، والتى تنبنى عليها الآثار بعيدة المدى فى كل ما يصدر عن الإنسان من خيرٍ أو شرٍّ، حسيٍّ أو معنويٍّ، فالكبر والرياء والمباهاة والمفاخرة، والعلل النفسية والعصبية مثل الضعف والقلق والخوف والغضب.. وما إلى ذلك من خبائث هى علل تهدد الآدمية وتطحن الشخصية، وتصير معها الحياة إلى جحيم، وما شاعت هذه الأوبئة الفتاكة فى الناس إلا بقدر ما ضاعت بينهم القيم الروحية، والكفاية من الحصانة المعنوية؛ فالقوة تعتمد فى الأساس على الارتباط بمصدر القوة، وكمالُ فعلِ الروح رهنٌ بقوة العلاقة بباريها.

فالصراع القائم دومًا وأبدًا بين المادة والروح، وتغليب الروح فى هذا الصراع على المادة هو أساس سعادة الفرد والمجموع فى الدنيا والآخرة، وكيف لا والروح هى مكمن الداء ومنطلق الدواء؛ إذ فيها يبدأ الداء ومنها ينتهى.

ومعنى هذا أن العقد النفسية والأزمات الأخلاقية، والأمراض الذاتية، والصراعات الباطنية بألوانها وآثارها الحسية والمعنوية المختلفة، بكل ما ينتج عنها من مشكلات شخصية، أو عائلية، أو شعبية، أو حكومية، أو دولية، وسواء كانت مشكلات اجتماعية، أو اقتصادية، أو حربية، أو علمية، أو أخلاقية، أو سياسية، أو ثقافية، أو غيرها، قد اجتمع داؤها ودواؤها، ومبدؤها ومنتهاها، فى مركز واحد هو شأن الروح، وشأنها ربانى من أمر الله، فعلاجها ربانى من توجيه الله قولًا واحدًا، عقلًا ونقلًا.

وعلى هذا فتزكية الروح وإعادتها إلى صفائها هو العلاج الوحيد لكل ما أصاب الإنسانية أفرادًا وجماعات من آثار طغيان المادة، التى مكَّنت للرذائل، ووطَّأت للإلحاد، وأغرت بالمفاسد والغايات الخسيسة، أما العلاج السطحى بمجرد الأمر والنهى، والموروث من التهديد والوعيد، والوعظ والإرشاد النمطى، أو اللجوء إلى التشريع والقانون فقط، فهو تخييل وضياع وإمعان فى الخسران، فالعلاج إنما يجب أن يبدأ من الأصول والأعماق.

لقد قامت فى مجتمعنا العربى والإسلامى جماعات كثيرة، بأشكال وأسماء ومناهج متعددة ومتباينة، وكلها تدعو إلى المنهج الإسلامى وتجاهد من أجل عودة المجتمعات الإسلامية إلى جادة الصواب، لكن، وهذا مكمن الخطر، لا يوجد جماعة منها قد اعتمدت منهج الإصلاح الروحى كأساس للعودة إلى الله تعالى وكأساس لصلاح الفرد والمجتمع.

فمنها جماعات ركزت فقط على الإصلاح السياسى وارتأت أن الحكم هو أساس كل شىء، لكن التجربة بل التجارب الكثيرة فى مصر وغيرها من الدول قد أثبتت فشل هذه النظرية، بل إنَّ هذه الجماعات ونتيجة للفشل الذريع لم تقف مع نفسها وقفة مراجعة لله تعالى، وإنما عالجت الخطأ بالخطأ، وتحولت من النضال والصراع السياسى إلى الإرهاب المسلح الذى سيدفعها بل دفعها حتمًا إلى الانتحار.

ومنها جماعات تدعو إلى العودة إلى منهج السلف الصالح، ولكن بشكل ظاهرى يعتمد التركيز على المظهر دون الاهتمام بالروح والجوهر اللهم إلا نزرًا يسيرًا من الوعظ المحرك للمشاعر والأفئدة والدموع هنيهة، ثم لا نجد أثرا لهذا فى شتى مجالات ودروب الحياة، ولو أصابت هذه الجماعات حقيقة وروحانية السلفية ولبَّها وجوهرها الحقيقى وسموها الأخلاقى وتنورها العقلى والمنهجى لما وقعت فى المظاهر البالية الذى غرقت فيه وأغرقت فيه الناس.

ومنها جماعات يائسة بائسة قد اعتمدت التكفير منهجا والعنف والإرهاب وسيلة، فهموا آيات الجهاد على غير وجهها وكفروا أهل القبلة واستباحوا دماءهم ودماء المواطنين الآمنين من أهل الكتاب، وشوهوا صورة الإسلام وجعلوه دين إرهاب وعنف ورجعية وتخلف، بل جعلوا الإسلام أضحوكة بين الأمم، وتلقفتهم أيدى أعداء الله والإسلام تمدهم بأسباب البقاء والقوة من مال وسلاح ليقينهم أن هؤلاء أكبر قوة تدميرية ذاتية تستطيع أن تفعل بالإسلام ما عجزت عنه البوارج والطائرات الحربية والدبابات والقنابل.

نقول لهؤلاء جميعا لقد ضللتم طريق الصواب، وخالفتم النهج القرآنى، وتنكبتم الهدى النبوى، فلم تصلوا إلا إلى ما أضر بالإسلام وشوه فى عيون غير المسلمين حقائق الإيمان، وأصبحتم فتنة للناس، وأطلت برأسها أفعى الإلحاد البغيض تنتقد الأديان فى صوركم، وتشوه الإسلام من خلال ممارستكم، وتبغض للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال منهاجكم.

إن هذه التجارب جميعا لا تعدو أن تكون محاربة المادية العالمية بمادية أخرى تلبس ثوب الإسلام وتتظاهر به، والشر لا يعالج بالشر.

ومجالات الإصلاح كثيرة ومتعددة لكنها تدور جميعا على رحى واحدة هى رحى الإصلاح الروحى، ومهما تنكبنا هذا الطريق وابتعدنا عنه فلن نتقدم خطوة فى طريق الإصلاح الحقيقى.

إن العالم كله يعيش الآن أزمة روحية وخلقية حقيقية تكاد أن تودى به وتدفع به مرة أخرى إلى شرور المهالك والحروب، وقد آن للإسلام أن يوصل رسالته الروحية التى تعمل على إنقاذ الإنسان والبشرية من براثن طغيان المادية المدمرة.

أيها المسلمون، إن العالم كله بحاجة إلى روحانية القرآن والسنة وسموهما الأخلاقى فهل أنتم جديرون بتلك الرسالة؟