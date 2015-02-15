«سيزيف» أم سى «زيف» المصرى؟!

من نحن؟!

من هؤلاء الذين يقال لنا أو عنا «المصريون» فى عام 2015..!

على أى تصنيف نكون.. على أى معيار نقاس.. وبأى الصفات نوصف.. وأى صنف من البشر كنا وأصبحنا..؟!

هل نحن من يقبل بالخنوع.. أم نحن الحر الثائر؟!

هل نحن من يتوق للحرية ويحيا لها وبها.. أم نحن من يرى أن الحرية لا تسمن ولا تغنى من جوع؟!

هل نحن الموظف الكادح ضيق الحال وضيق العقل.. أم نحن ذاك البيروقراطى ضيق الصدر واسع البطن..؟!

هل نحن ذلك الكائن الملائكى الوديع ضحية التاريخ كله.. ممالكه وطغاته ومستبديه.. أم نحن ذلك الكائن الديوث فى إنسانيته الذى فرط لكل صاحب سلطان إيثاراً للسلامة أو استجلاباً للمنفعة؟!

هل نحن العالم الربانى. أم المتعلم على سبيل النجاة.. أم نحن الهمج الرعاع أتباع كل ناعق.. كقول على بن أبى طالب فى أصناف الناس..؟!

هل نحن المغيبون طوعاً.. أو كرهاً.. أو خوفاً.. أو سفهاً.. ابتلينا أنفسنا بالادعاء والدعة.. أم نحن المقبلون على الحياة.. المجاهدون فيها.. قليلو الحظ.. عظيمو الابتلاء.. أحبنا الله بابتلاء الفقر والجهل والمرض على غير حقيقة سعينا؟!

هل نحن نكره الفساد فعلاً ونلعنه حقاً.. أم نحن هؤلاء الذين ننتظر- فقط- أن تواتينا الريح لنأكل من ثماره.. ثم لننظر لضرورته؟؟؟!

هل نحن من نريد العدل لنا كلنا.. أم نحن من نريد العدل لأنفسنا ولا يشفى غليل نفوسنا إلا أن يطال الظلم غيرنا..؟!

هل نحن عدميون حقاً.. نؤمن أن الغد أسوأ من اليوم وأن اليوم أسوأ من الأمس.. ونؤمن بكلمات سبارتاكوس على لسان شعر «أمل دنقل» بأنه لا حلم بعالم سعيد.. فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد.. وخلف كل ثائر يموت دمعة سدى..؟!

أم نحن الكسالى مدعو العدمية كى نهرب من استحقاقات العمل على تغيير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا؟!

هل نحن شباب واع نقى طاهر.. لا يرضى بغير الخير والصلاح لنفسه ولوطن أحبه.. أم نحن شباب يتلبس مسوح النقاء ولكنه يتسكع فى طرقات فساد المال والسلطة علها تدرك تطلعه لغنيمة الفساد فتستخدمه..؟!

هل نحن كهول وشيوخ حكماء.. أم كهول راودتهم الحياة عن نقائهم الوطنى ففرطوا وخنعوا.. وشيوخ ضيعوا فصاروا مثالاً للحرام الوطنى؟!

هل نحن شباب هو «شعبة من النقاء» والمثالية فى مضمار القيم.. أم نحن شباب هو فتوة نفسية وجسدية تعين على البغاء السياسى والفكرى لكل من يدفع أكثر..؟!

هل نحن شباب هو «شعبة من الجنون» فى مضمار الثورة منفعل ثائر لأى سبب.. أم نحن شباب مسؤول ثائر.. يريد أن يعرف ما يريد بعد أن ثار على ما لا يريد..؟!

هل نحن مطية كل مدلس.. منساقون باسم المؤامرة.. أم نحن من يعذر- من يدلسون عليه- سبعين مرة كى لا يستدعى صداماً..؟!

هل نحن من أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه.. حتى صار ببغاء عقله فى أذنيه (كقول شوقى).. أم نحن نراقب ونمهل..؟!

هل نحن ذلك المهنى المحترف الكفء.. قليل الموارد.. كبير الحيلة.. أم نحن ذلك المدعى متصحر الكفاءة.. قليل الحيلة.. كثير الشكوى..؟!

هل نحن أهل خلق وحياء ومروءة.. أم نحن أهل بذاءة وسوقية..؟!

هل نحن أغنياء المال.. فقراء النفوس.. فقراء الفكر والخيال..؟!.. أم نحن فقراء المال.. أغنياء النفوس.. أغنياء الصبر وأغنياء العذر وأغنياء الحلم..؟!

هل نحن بلهاء.. نصدق كل بذىء يعظ الأخلاق.. وكل فاسد يعظ الصلاح.. وكل فاشل يعظ النجاح.. أم نحن حكماء لدرجة أننا فقط نتجاوز عن جهلهم بالسلام ولو حتى حين قريب؟!

هل نحن أصحاب فائض توتر يدفعنا إلى الفضول والوعى، إلى معرفة كل ما يدور حولنا..؟!

أم نحن همازون نمامون نحب أن نتدخل فى كل ما لا يعنينا ونستطيب الخوض فى الأعراض وندمن حديث الإفك..؟!

هل نحن نهر هادئ.. الأصل فيه الوداعة.. يثور حين يأتى أوان فيضانه وأسباب فيضانه.. أم نحن مستنقع آسن عفن.. الأصل فيه الركود؟!

هل نحن ذوو الكفاءات والمهارات التى لم توظف بعد ولم تجد سبيلها إلى نور.. أم نحن مبلغنا من العلم قليل وسقف قدراتنا متدن وخيالنا منحسر..؟!

هل نحن الوعد الآتى بصدق للمنطقة والعالم باستعادة ريادة كانت.. أم نحن صرنا عالة على الأمم، حتى وإن أعطينا الموارد والفرص.. لأننا أدمنا الكذب والتدليس حتى أصبحنا مسخاً كذوباً..؟!

هل نحن الفلاح والعامل المنسحقان تحت نير الفقر.. أم نحن الفلاح الذى بور الأرض ليقتل بالجهل أجيالاً تأتى.. والعامل الذى قبل أن يبور المصنع بالتراخى والعمل «على قد فلوسهم» فقتل بالترهل أجيالاً تعيش.. ويطالب بحافزه على عمل لم يعمله..؟!

هل نحن القائد الواعى المحتوى لمقوديه.. أم نحن الكبير النرجسى المتعالى على كل من دونه..؟!

هل نحن من يؤمن حقاً أن مصر هى وطن فى أزمة.. أم أننا ممن لا يرى بأساً فى أن الأزمة «لازمة» للاسترزاق..؟!

هل نحن نؤمن أننا متساوون حقاً فى هذا الوطن.. لا فرق بيننا إلا بأهليتنا وكفاءاتنا وإبداعنا.. أم نحن عنصريون متساوون فى اسم الانتساب لمصر.. ولكن الفضل بيننا بانتسابنا للسلطة أو بالقرب من دروبها..؟!

«نحن» كل ما سبق.. بحلوه ومره.. بفساده وصلاحه.. بكذبه وصدقه..!

فهل نحن «سيزيف» الذى حكم عليه بالعذاب الأبدى كما تحكى الأسطورة القديمة.. أم نحن سى «زيف» المصرى الذى أدمن الزيف الأبدى..؟!

نحن لسنا «سيزيف»، صاحب العذاب الأبدى.. ولن نقبل أن نكون سى «زيف»، صاحب الزيف الأبدى.. لأن زمن الخرافة والأسطورة قد ولى.. حتى وإن بقى له بعض من كهنة.. ولأن زمن الحقيقة قد أتى.. وقدرنا أن نكون أهله..!

فكروا تصحوا..