حبيبى الذى جاء من سفر

انتظرتُه أربعَ سنواتٍ مما يعدّون. ولم يأتِ أبدًا. ارتقبتُه عامًا إثر عامٍ. هاتفتُ كلَّ مَن يعرفُ حبيبى ليدلّنى على موعد وصوله، وكانوا يطمئنوننى: «قريبًا سيأتى»، ولكن هذه الـ«قريبًا» ظلَّت بعيدة كالمستحيل الرابع. ولأن حبيبى مثقفٌ، كنتُ أترقبُه مع كل معرض كتاب، قائلةً لنفسى: «سأفرحُ به هذا العام، لابد سأراه واقفًا هناك، متكئًا على كومة الكتب هذه، أو متواريًا وراء تلك. فأركضُ إليه. أخطفُه من بين العيون والكتب. ألمسُه بيدى، أتأملُ وسامتَه، أمسحُ على وجهه بأناملى، ثم أضمّه إلى صدرى. وبعدما أُفيقُ من سَكْرةِ اللقاء الأول، أخرجُ به إلى فضاءات الدنيا، وأنا أتأبطُ مرفقَه، ثم أذهب إلى صديقاتى وأصدقائى من الأدباء والقرّاء، أُقدّمُه لهم فى خُيلاء وفرح؛ قائلة: أيها الرفاقُ، ها حبيبى قد أتى بعدما عذّبنى انتظارُه سنواتٍ. جاء إليّ جميلًا أنيقًا وفارسًا. هو الذى سيعلّمكم الحبَّ. فأصيخوا السمعَ، وافتحوا قلوبكم على الحياة والعشق، وتعلّموا».

لماذا تأخر حبيبى عن المجىء أعوامًا أربعة؟ لأن الثوراتِ والاضطراباتِ والرصاصَ ودمَ الشهداءِ وصرخاتِ الثكالى وأنينَ الجوعى والمُتعبين- تَقضُّ نومَه، وتُربِكُ موازينه، وتُزعج هدوءه، فيختفى. حبيبى يكره الخللَ المجتمعىّ والسياسىةّ والفوضوىّ والدمَ والظلمَ والتباغضَ، ويعشقُ السلام والهدوءَ والتحضّرَ والسموَّ. ربما لهذا اختارَ حبيبى يومَ عيد الحبِّ ١٤ فبراير، ليأتى. لم يظهر فى معرض الكتاب هذا العام، كما كنتُ أرجو، وأترقّب رؤياه بين أغلفة الكتب، كما اعتاد كلُّ أحبّتى العشرين قبلَه أن يواعدونى. إنما جاء يوم الڤلانتين ليملأ قلبى بالفرح، كما فرحة الزهور البرتقالية والصفراء والحمراء التى أرسلها لى حبيبى مع ساعى البريد فضمّد جراحى وناولنى كأسَ الرجاء.

هذا كتابى الجديد، رقم واحد وعشرون فى قائمة الكتب التى أصدرتُها حتى الآن. «لماذا نحبُّ؟.. طبيعةُ الحب وكيمياؤه»، من تأليف عالمة الأنثروبولوچى الأمريكية «هيلين فيشر»، وترجمتى إلى العربية. صدر أخيرًا عن المركز القومى للترجمة، بعد سنواتٍ أربع قضاها بين المكاتب والإدارات ومصممى الأغلفة والمطابع. جاء بطيئًا لكن فى وثوق العاشق الفارس الذى لا يخلفُ موعده وإن تأخر. أخّرته الثوراتُ والمعارك الفكرية ومطاردة لصوص الإخوان حتى رحلوا. لكنه جاء. متى؟ يوم عيد الحب. لماذا؟ ليعلّمنا الحبَّ الذى هو أكثرُ ما نحتاجُ إليه الآن. غضبتُ كثيرًا لتأخر صدوره، لكنه عرف كيف يختار التوقيت المناسب الذى يليق بكتاب قيّم، أعلمُ أنه إضافة جميلة للمكتبة العربية. أتعبنى، وأرهقنى، وطرد النومَ عن جفونى، وتسارعت مع صفحاتِه دقّاتُ قلبى، شأنَ ما يفعل العشّاقُ بحبيباتهم، لكنه جاء يحمل الفرح.

اقرأوا حبيبى الجديد، واسعدوا به، وتعلّموا منه الحبَّ، كما علّمنى.

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