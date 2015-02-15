من وراء قلب «ساكى»!

قالت السيدة جينيفر ساكى، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن صفقة الطائرات الفرنسية المقاتلة «رافال»، التى حصلت مصر عليها من فرنسا، لا تثير قلق بلادها، وإن القاهرة حليف استراتيجى مهم لهم، وإنهم فى واشنطن لا ينظرون إلى انفتاح الدولة المصرية على روسيا مرة، أو على فرنسا مرة، على أنه تغيير من جانب مصر لحلفائها الأساسيين فى العالم، أو استبدال حليف بآخر!

صفقة الطائرات المقاتلة يجرى التوقيع عليها، اليوم، وهى تثير منذ ظهرت أخبارها فى الصحف، قبل نحو أسبوعين، جدلاً واسعاً فى الاتجاه الذى تحدثت فيه السيدة ساكى!

ولأن «ساكى» دبلوماسية، أو لأنها تتحدث باسم وزارة الخارجية، فمن الضرورى أن يكون كلامها دبلوماسياً بطبيعته، لأن الحقيقة لا يمكن أن تكون على النحو الذى تكلمت به هى، إذ المتوقع أن تكون الصفقة قد أثارت قلقهم الشديد، ليس منذ اليوم وإنما منذ اللحظة الأولى التى بدأنا نحن الكلام حولها، مع الجانب الفرنسى، قبل ثلاثة أشهر من الآن، وسوف نكون على قدر كبير من السذاجة إذا تصورنا أنهم ليسوا فى الولايات المتحدة قلقين مما أقدمنا عليه، ومن حصولنا على طائرة مقاتلة ومتطورة من نوع «رافال» لقواتنا الجوية.. فالعكس عندهم هو الصحيح!

ثم سوف نكون كذلك على قدر لا بأس به من السذاجة إذا تصورنا أن زيارة الرئيس الروسى لم تقلقهم بأكثر مما أقلقتهم صفقة «رافال»، رغم أن ساكى نفسها قالت كلاماً، أثناء زيارة بوتين، لا يختلف عن كلامها، أمس الأول، عن الصفقة، ولكنه كله كلام سياسى ودبلوماسى معاً، ليبقى أن موقفهم الحقيقى سيكون بالقطع مختلفاً.

وقد يسأل سائل: وما الذى يرغم السيدة المتحدثة على أن تقول كلاماً لا يعبر عن حقيقة مشاعر إدارة بلادها إزاءنا؟! والجواب سوف يكون أن هذا هو دورها، كمتحدثة رسمية، لا تملك إلا أن تقول ما تقوله، وإلا أن تظل تسوق لنا كلاماً يبدو وكأنه يأتى من وراء قلبها، بل هو من ورائه فعلًا، إذا جاز أن نتحدث عن لغة القلوب فى عالم السياسة، فما فى قلبها شىء آخر قطعاً!

إن ساكى نفسها هى التى كانت قد خرجت، قبل أيام، تدافع عن زيارة وفد إخوانى لبلادها فى مهمة بدت وكأنها سرية، فلما افتضح أمرها، من خلال الوفد الإخوانى الإرهابى نفسه، لم تملك هى كمتحدثة إلا أن تظل تردد كلاما على أسماعنا لا ينطلى على عقول الأطفال!

والأرجح أن تكون إدارة بلادها قد ابتلعت زيارة بوتين، ثم صفقة المقاتلات الفرنسية على مضض، وأن تكون الزيارة والصفقة معاً موضع كلام كبير، ونقاش أكبر، داخل أروقة السياسة والأمن القومى الأمريكى.

وحين تتطلع أنت إلى فقرة من تصريح المتحدثة الأمريكية تقول فيها إن لديهم علاقات خاصة على مستوى الأمن تحديداً معنا، تشعر على الفور بأن إدارة أوباما لاتزال تضع قدماً لها مع النظام الحاكم حالياً، ومع الرئيس السيسى، ثم تضع القدم الأخرى عند الإخوان على أمل أن تدمجهم فى الحياة السياسية- كما تطلب دائما- دون أن تسأل نفسها عما إذا كان من الجائز لجماعة إخوانية يرفع طلاب متعاطفون معها أعلام تنظيم «القاعدة» أن تندمج فى أى حياة سياسية، أم لا؟!

وإذا كانت صفقة المقاتلات سوف يجرى توقيعها اليوم، فمن المهم جداً أن يقال على لساننا، قبل توقيعها، وأثناءه، وبعده، إنها كصفقة ليست على حساب أحد من حلفائنا فى العالم، وإن الذهاب إلى موسكو، أو باريس، ليس معناه أننا نغلق الطريق إلى واشنطن، وإن كل ما نريده أن ننفتح على العواصم المهمة فى الدنيا، وإننا لا نعادى أحداً، ولا نصادق أحداً على حساب أحد.. مهم أن تقال هذا «الرسالة» وأن نظل نؤكد عليها باعتبارها يقيناً سياسياً عندنا، ثم باعتبارها حديثاً معهم باللغة نفسها التى يتكلمون بها معنا، وبالمنطق ذاته الذى نجده عندهم!