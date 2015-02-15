أخطاء تجنبيها بعد الولادة

ينشغل بال الكثير من الأمهات بفقدان وزنهن بعد الولادة، وهذه الحالة قد تسبب أرقاً حقيقياً، فقدانك لوزنك أمر مطلوب، لكن ابتعدي عن هذه الأخطاء.

الدكتورة رويدا نهاد إدريس، دكتوراة في الفلسفة الغذائيَّة، تحذرك من هذه الأخطاء:



* اتباع حمية غذائيَّة صارمة، لكن سيساعدك تناول الطعام الصحي وممارسة بعض التمارين الرياضيَّة الخفيفة على استعادة رشاقتك، بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من الولادة.

* يمكنك تناول أي شيء، لكن باعتدال. حيث تختلف الوجبات الغذائيَّة في جميع أنحاء العالم اختلافاً كبيراً. فقد تتجنب المرأة أطعمة معيَّنة أثناء الرضاعة الطبيعيَّة وفقاً لثقافتها، في حين أنَّ أمهات مرضعات ينتمين لثقافة أخرى قد يأكلن نفس هذا الطعام يومياً.

* يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة والمشروبات التي تتسرب إلى الحليب على طفلك. فقد يصاب بأعراض المغص الحاد، ما يجعله منزعجاً. مع ذلك تختلف كل أُم وطفل عن غيرهما، لذا لا توجد قواعد محدَّدة وقاطعة بشأن ما يجب تناوله أو تفاديه في وجبات الطعام.

إذا كنت تعتقدين أنَّ طعاماً معيناً قد أثر في طفلك، يمكنك التوقف عن تناوله بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان يحدث فرقاً.

* الخضراوات مثل الملفوف والقرنبيط والبروكلي والبصل، وكذلك حليب البقر والشوكولاته قد تسبب أعراض المغص الحاد. إذا استطعت تحديد نوع الطعام الذي يسبب المشكلة، يمكنك إلغاؤه من نظامك الغذائي؛ حتى يكبر طفلك بضعة أشهر.

* قد تقلقين من تناول الأطعمة التي قد تسبب حساسيَّة كالفول السوداني، لكن لا يوجد دليل على أن تناولك إياها يزيد احتمال إصابة طفلك بحساسيَّة تجاهه في وقت لاحق. يقول اختصاصيو الصحة: إنَّ الأمهات المرضعات يستطعن تناول الفول السوداني كجزء من نظام غذائي متوازن.

حقيقة لا تستدعي للقلق

* إذا لاحظت أنَّ براز طفلك المولود حديثاً رخو قليلاً فلا تقلقي. من غير المحتمل أن يكون السبب طعاماً تناولته. فعندما يكون عمر طفلك ما بين ثلاثة وخمسة أيام، فمن الطبيعي أن يكون برازه رخواً. يحدث ذلك كردة فعل على زيادة كميَّة الحليب التي ينتجها جسمك.

ما ينبغي وما لا ينبغي

- إذا كنت قد أخذت مكمِّلات تحتوي على فيتامين «د» عندما كنت حاملاً، يمكنك الاستمرار في أخذها أثناء الرضاعة الطبيعيَّة، أما إذا لم تتناوليها أثناء الحمل، فيمكنك البدء بتناولها الآن. كما يمكنك إعطاء طفلك قطرات فيتامين «د» ابتداءً من الشهر الأول من عمره، فقط للتأكد من أنَّه يحصل على كفايته منه. ويوصي بعض الأطباء بأخذ جرعة يوميَّة تحتوي على 7 مايكروغرامات من فيتامين «د» للأطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعيَّة، ولم تأخذه أمهاتهم كفيتامين أثناء فترة الحمل.

- قد تحتاجين أيضاً إلى مكمِّلات الحديد. فكثير من الأمهات يستنفدن مخزون الحديد لديهنَّ بمقدار كبير خلال سنوات من إنجاب الأطفال. استشيري طبيبتك؛ لمعرفة اقتراحاتها في هذا الخصوص. ولكن تذكري أنَّها لا تكفي للتعويض أو التغطية إذا كنت لا تتبعين عادات غذائيَّة صحيَّة. لذا احرصي على أخذ وجبات متنوِّعة ومتوازنة.

- يمكنك شرب معظم أنواع شاي الأعشاب أثناء الرضاعة الطبيعيَّة. يُعتقد أنَّه من الأفضل تناول أنواع شاي الأعشاب التي تحتوي على مكونات قد تستخدمينها في الطبخ، مثل البابونج والشمر والنعناع.

- بعض الأمهات قد يتعرضن للاكتئاب؛ بسبب نقص الفيتامينات والإرهاق وقلة النوم ما يستوجب مراعاة احتواء وجباتك على العناصر الغذائيَّة، لذا ينصح بتناول مشتقــــــــات الأحمــــاض الدهنيـَّة أوميغا3؛ فهي ضروريَّة لصحة عمل الوظائف العقليَّة.

- تناولي غذاءً غنياً بالكالسيوم مثل الحليب ومنتجاته، وذلك لأنَّ الضغوط النفسيةَّ تقلل مستوى الكالسيوم في الدم