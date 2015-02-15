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فيديو - صلاح ليس أول مصري يسجل في الدوري الإيطالي

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فيديو - صلاح ليس أول مصري يسجل في الدوري الإيطالي فيديو - صلاح ليس أول مصري يسجل في الدوري الإيطالي

أصبح المهاجم الدولي محمد صلاح ثاني لاعب مصري يسجل في الدوري الإيطالي وذلك بعد إحرازه للهدف الأول في فوز فيورنتينا 3-1 على ساسولو مساء السبت.

صلاح سجل أول أهدافه في الدوري الإيطالي في مباراته الثانية مع الفيولا، ليصبح ثاني لاعب مصري يسجل في "الكالتشيو" بعد المدافع الدولي السابق هاني سعيد.

لاعب المقاصة حاليا كان المصري الأول الذي نجح في هز الشباك بالدوري الإيطالي وذلك عندما لعب لصفوف فريق باري من 1998 إلى 2003.

ففي تلك الفترة لعب صاحب الـ34 عاما 21 مباراة مع باري منها 20 مباراة موسم 2000-2001، إذ سجل هدفا وحيدا وقتها كان في شباك فيرونا.

المباراة كانت بتاريخ 11 فبراير 2001 والتي خسرها هاني سعيد بنتيجة 3-2، إذ سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87 عن طريق مراوغة رائعة لدفاع فيرونا وحارس مرماه.

ولم يسجل أي من الثلاثي حازم إمام الذي لعب لأودينيزي، أحمد حسام ميدو مهاجم روما وأحمد حجازي مدافع فيورنتينا المعار لبيروجيا أي أهداف في البطولة الإيطالية خلال مشاركاتهم السابقة بالكالتشيو.

شاهد أهداف المباراة التي سجل فيها هاني سعيد

(شاهد هدف صلاح الأول بقميص الفيولا)

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فيديو اليوم السابع

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