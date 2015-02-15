بلير يتفقد الأوضاع الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في غزة

زار مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير اليوم قطاع غزة في جولة تفقدية استمرت عدة ساعات. ودخل بلير إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

واجتمع المبعوث الدولي مع وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية في القطاع وذلك في مقر مجلس الوزراء في غزة.

وقال وزير العمل في الحكومة الفلسطينية مأمون أبو شهلا للصحفيين في غزة إن الاجتماع ركز على جهود إعادة إعمار القطاع وما تواجهه من مصاعب نقص التمويل الدولي اللازم لذلك.

وذكر أبو شهلا أنهم حثوا بلير على التحرك لدى الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها الخاصة بدعم إعادة الإعمار وحل أزمات النازحين ممن دمرت منازلهم كليا حسب ما ذكر موقع دويتشه فيله.

وفي وقت لاحق اجتمع بلير مع شخصيات فلسطينية مستقلة وممثلي المنظمات الأهلية، ثم زار مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تأوي مئات النازحين. كما تفقد بلير مشروع لإنشاء مستشفى بدعم تركي في مدينة غزة قبل أن يزور مناطق الدمار في حي الشجاعية شرقي غزة.

وزار عدد كبير من المسؤولين الدوليين بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قطاع غزة عقب الحرب الأخيرة في يوليو وأغسطس الماضيين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيه.