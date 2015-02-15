«البحث الجنائي»: أغلقنا ٥٠٠ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سقوط «الإخوان»

قال اللواء محمد عبدالواحد، مدير إدارة البحث الجنائي للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، إنه تم إغلاق ٥٠٠ صفحة تحرض علي العنف منذ سقوط جماعة الإخوان المسلمين وضبط ٤٠٠ من القائمين عليها .

وأضاف «عبد الواحد»، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أنه تخصيص خط ساخن برقم ١٠٨ للإبلاغ عن الصفحات المحرضة علي شبكات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الصفحات المحرضة تحتوي علي مواد مفبركة وصور غير حقيقية وأخبار كاذبة، مشيرا إلى أن الصفحات التي تنشر دعوات للعنف والشغب تعتبر محرضة طبقا لقانون العقوبات.

وأكد أن الإدارة لا تقوم بالتجسس على أي حساب من حسابات المواطنين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «إحنا مش فاضيين للتجسس على حسابات شخصية».

ولفت إلى أن الإدارة تتبع تكنولوجيا حديثة في تتبع صفحات الإنترنت المحرضة على العنف وتحديد القائمين عليها، منوها أن هناك بروتوكولات تعاون مع إدارة «فيس بوك» و«تويتر» لغلق الصفحات المحرضة على العنف أو تحتوي على مضامين إجرامية.