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بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية: «عقيدة الشرطة تغيرت وتعمل لصالح المواطن»

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أكد اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن عقيدة الشرطة الأمنية تغيرت وأنه بات هناك فكر أمني جديد، وعقيدة أمنية جديدة.

وقال عبدالكريم في حواره مع الإعلامية مها موسى في برنامج «صباح دريم»، على قناة «دريم 2»، الأحد، «النهارده الشرطة بتعمل لصالح المواطن والوطن وليس لصالح نظام كما كان يتردد أن الشرطة في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانت تحمي نظامه».

وأضاف «في سياق عملنا كنا نؤكد على أننا لا نحمي نظما ولكن نحمي القانون، نحمي والمال العام والخاص، نحمي أمن المواطن والوطن هذه رسالة الشرطة وعملها».

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