«المصرى الديمقراطى» يقبل بـ8 مقاعد فى «صحوة مصر»

وافقت الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على المشاركة فى قوائم «صحوة مصر» بـ8 مرشحين عن الحزب، وهم: الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون، وحنا جريس ومها عبدالناصر ونيفين عبيد وتريزا سمير ونعمة رياض وحسام حسن ومحمد الحسينى، مع خوض الانتخابات على المقاعد الفردية بـ80 مرشحاً.

كان المكتب التنفيذ دعا، قبل يومين، لاجتماع عاجل للهيئة العليا للحزب، لمناقشة الانسحاب من الانتخابات على ضوء الانتقادات الموجهة لقائمة «فى حب مصر» بأنها مدعومة من الدولة وتقف وراءها أجهزة سيادية، وكذلك استقطابها عددا من مرشحى قوائم تحالف الوفد المصرى، ما تسبب فى فشل «التحالف» فى تشكيل قوائمه الانتخابية. وانتهى اجتماع الهيئة العليا بالاستمرار فى الانتخابات بموافقة 63 عضواً ورفض 4 أعضاء فقط. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب، لـ«المصرى اليوم»، إنه تقرر خوض الانتخابات رغم وجود قائمة مدعومة من الدولة، والمنافسة بقوة بقائمة صحوة مصر وعلى المقاعد الفردية، لتفويت الفرصة على أى تدخل فى العملية الانتخابية، مستبعداً التنسيق مع تحالف الوفد المصرى فى المرحلة الأولى على الأقل، وقال: «التنسيق الفردى أصبح صعباً جداً بعد أن تقدم كل مرشحى الأحزاب بأوراقهم، ولكن يمكن التنسيق فى المرحلة الثانية».