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فيديو.. علي جمعة: «أحمد بن حنبل راجع صحيح البخاري.. وحذر جامعه من 4 أحاديث»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن «الإمام البخاري بعد ما انتهى من صحيحه ذهب به إلى الإمام أحمد بن حنبل ليراجعه وليتأكد من عدم وجود أخطاء به، لأنه لم يدرك الإمام الشافعي».

وأضاف جمعة في برنامج «الله أعلم» على، قناة «سي بي سي»، الجمعة، «فذهب به محمد بن سماعيل البخاري إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له يا سيدنا بص في ده لحسن اكون غلط، وده مين اللي بيراجع ومين الستاذ الكبير أحمد بن حنبل فقال، له حلو كويس بس في 4 أحاديث خد بالك منهم يبقى مين الأستاذ الدكتور اللي هيدلوه الدكتوراة احمد بن حنبل».

كان الشيخ محمد عبدالله نصر، الشهير بـ«خطيب التحرير»، انتقد في وقت سابق، كتاب صحيح البخارى وتوثيقه للأحاديث النبوية.

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