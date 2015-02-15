«وايت نايتس» تكشف أسماء 3 ضباط تتهمهم بإطلاق الغاز

أعلنت رابطة «وايت نايتس» أسماء 3 ضباط اتهمتهم بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على ضحايا حادث استاد الدفاع الجوى قبل بدء مباراة الزمالك وإنبى، الأحد الماضى.

وقالت الرابطة إن «الضباط هم (أشرف. ا) و(حسن. ا)، و(أحمد.ف)، واتهمتهم بارتكاب واقعة قتل 19 مشجعاً من «وايت نايتس»، وإصابة آخرين.

فى المقابل، قال اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إن الضباط مكلفون بتأمين المباراة ويحملون قنابل الغاز لمواجهة أعمال الشغب.

وأوضح أنه إذا سقط القتلى نتيجة إلقاء قنابل الغاز فإن الضباط الذين قاموا بذلك كانوا ينفذون القانون الذى أعطاهم الحق فى حماية وتأمين المنشآت والأفراد، وأنه لو تركت الشرطة جموع الجماهير تدخل دون تفتيش وحدث تفجير داخل الاستاد لراح ضحيته عدد كبير من الأفراد، أو أشعلوا الشماريخ وسببت ضرراً للاستاد، فالتهم التى كانت ستلصق بوزارة الداخلية هى الإهمال والتقصير.

وأضاف «قاسم»: «دور ضابط الشرطة إنهاء أى حالة فوضى، وتقرير الطب الشرعى أفاد بأن الوفاة نتيجة التدافع وليس الغاز».

وتابع: أن الضباط كانوا يفتشون أعضاء «وايت نايتس» أثناء دخول الاستاد وهذا واجبهم لتأمين المباراة، إلا أن عناصر الرابطة رفضوا التفتيش وقرروا الدخول بدون تذاكر.

وأكد أن موضوع التذاكر لا يهم الشرطة فى شىء وأنهم كانوا يقومون بدورهم فى تأمين المباراة، مستدركًا: «بعد إصرار أعضاء الرابطة على دخول المباراة بدون تفتيش، كانوا سيفعلون نفس الأمر لدى دخولهم دور السينما والمترو ووسائل النقل المهمة، ما يؤدى لارتكاب الجرائم الإرهابية، بينما سيتهم الجميع الشرطة بالتقصير وعدم قدرتها على حفظ الأمن».

وقال: «نواجه حرباً شرسة ضد جهاز الشرطة من قبل عناصر إرهابية تخطط لسقوط الجهاز الأمنى مرة ثانية، كى يرتكبون جرائمهم الإرهابية فى حق الأبرياء، وتلك العناصر أعلنت فى البداية أن حالات الوفاة فى واقعة استاد الدفاع الجوى ناتجة عن إطلاق الشرطة الخرطوش على المشجعين وهو ما نفته تقارير الطب الشرعي».