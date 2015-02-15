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«تايم»: مصر توجه رسالة لأمريكا بشراء طائرات «رافال» الفرنسية

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قالت مجلة «تايم» الأمريكية، إنه بعد 20 عاماً من البحث وجدت فرنسا أخيراً مشترياً لمقاتلات «رافال»، فى إشارة إلى شراء 24 طائرة من هذا الطراز، كجزء من صفقة بقيمة 5.2 مليار يورو، ومن المتوقع توقيع الاتفاقية، الإثنين، بحضور وزير الدفاع الفرنسى، جان إيف لودريان في القاهرة.


>وأضافت المجلة، فى تقرير نشرته، السبت، بعنوان «السبب الحقيقى لشراء مصر طائرات مقاتلة من فرنسا» أن شراء مصر، التي تعاني من عجز فى الميزانية، هذه المقاتلات الفرنسية، يبدو أمراً مفاجئاً وغريباً، خاصة أنها تمتلك بالفعل أكبر قوة جوية فى إفريقيا.
>ونقلت المجلة عن خبراء قولهم: إنه ربما يكون الهدف من شراء مصر مقاتلات «رافال»، رغبتها فى تنويع إمداداتها، خاصة أن الجيش المصرى يعد أحد أكثر العملاء اعتماداً على الولايات المتحدة للحصول على السلاح.
>واعتبرت المجلة الأمريكية أن «اختيار مصر شراء معدات عسكرية فرنسية، يعد محاولة من حكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسى، للتأكيد على أنها لم تعد تعتمد حصرياً على الولايات المتحدة».

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