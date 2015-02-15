مؤتمر اقتصادي بالمنيا لبحث فرص ومعوقات الاستثمار بشمال الصعيد

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن المحافظة ستنظم مؤتمرًا اقتصاديًا للتنمية بمحافظات شمال الصعيد، بمشاركة محافظات الفيوم، بني سويف، أسيوط، والمنيا، خلال يومي 25-26 من الشهر الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن تقديم رؤى الاستثمار بمحافظات شمال الصعيد، كما سيتم استعراض رؤية رؤساء الهيئات في مجالات الاستثمار المختلفة، الغرفة التجارية، ووحدة تطوير الإدارة المحلية «التنمية الاقتصادية»، والصندوق الاجتماعي.

كما يتضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول رؤية شاملة للاستثمار بمحافظات شمال الصعيد، وسيتم توجيه الدعوة لعدد من المحافظين السابقين لمحافظة المنيا ليكونوا «ضيوف شرف» المؤتمر.

وأوضح «زيادة» أن النتائج والتوصيات التي ستصدر عن مؤتمر المنيا، سيتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ.