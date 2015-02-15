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المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى ويحتجزون بطاقات المصلين

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المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى ويحتجزون بطاقات المصلين المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى ويحتجزون بطاقات المصلين

اقتحام المسجد الأأقصي

جدد المستوطنين الإسرائيليون، اليوم  اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بحراسات معززة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة.

وحسب شهود عيان، فقد اقتحم المستوطنون بشكل مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، وتُنفذ جولات استفزازية في المسجد المبارك، في ما تواصل شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات الرئيسية ‘الخارجية’ للمسجد احتجاز بطاقات المُصلين من فئتي الشبان والنساء من كل الأعمار خلال دخولهم إلى المسجد إلى حين خروج أصحابها منه.

وأشار الشهود إلى أن حراس وسدنة المسجد الأقصى ينتشرون في أرجاء المسجد المختلفة، إلى جانب انتشار المصلين وطلبة مجالس العلم لإحباط أي محاولة من المستوطنين لإقامة طقوس تلمودية فيه.

 

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