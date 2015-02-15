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وفاة صانع السعادة

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وفاة صانع السعادة وفاة صانع السعادة

توفي الإيطالي ميشيل فيريرو مخترع شيكولاتة “نوتيلا”، مساء أمس السبت عن عمر يناهز 89 بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية عن عمر يناهز 89 عامًا.

ويعتبر ميشيل من أغنى رجال الأعمال في إيطاليا بل والعالم، حيث تقدر ثروته بحوالي 14.9 مليار يورو وفق ما ذكرت مجلة “فورز”.

وكان فيريرو قد ورث عن والده شركة صغيرة للحلويات ووصفة “سوبر كريما” المؤلفة من البندق والكاكاو، وغيّر اسمها إلى “نوتيلا” عام 1964 وبنى عليها امبراطوريته في عالم الشوكولاتة، والتي ضمت لاحقًا شوكولاتة “كندر، وفيريرو روشيه، ومون شيري” وتضم شركته أكثر من 22 موظف حول العالم، وتنتج مصانع “نوتيلا” الـ11 حول العالم 365 ألف طن سنويًا.

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