بالفيديو - ربيعة يسجل في مرماه بعد سوء تفاهم مع الحارس

سجل رامي ربيعة لاعب سبورتنج لشبونة هدفا في مرماه خلال لقاء فريق الرديف مع أفيس يوم الأحد.

وخسر الفريق الثاني لسبورتينج لشبونة بنتيجة 4-0 أمام فريق أفيس بدوري الدرجة الثانية بالبرتغال.

وسجل لاعب المنتخب الأوليمبي المصري هدفا عكسيا لصالح أصحاب الأرض نتيجة سوء تفاهم مع حارس مرماه.

ربيعة لعب مباراته الثامنة على التوالي مع الفريق بالدوري وبعد تلك الخسارة ظل فريقه في المركز الـ12 برصيد 39 نقطة.

يذكر أن ربيعة خرج من قائمة الفريق الأول في المباراة التي واجه فيها بيلينينسيش أمس السبت، وانتهت بالتعادل 1-1 في الدوري.

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