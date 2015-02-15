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نور الشريف يصل مطار القاهرة بعد رحلة علاج بأمريكا

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نور الشريف يصل مطار القاهرة بعد رحلة علاج بأمريكا نور الشريف يصل مطار القاهرة بعد رحلة علاج بأمريكا

الفنان نور الشريف

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد الفنان الكبير نور الشريف قادمُا من رحلة علاج بأمريكا استمرت أكثر من أسبوعين .

ذكرت مصادر طبية بالمطار أن الفنان الكبير وصل علي طائرة خاصة من أمريكا ترافقه أسرته، وتم عمل الاستعداد لوصوله وإرسال سيارتين إسعاف تابعتين من المطار علي كل منهما طبيب وطاقم طبي إلي موقع الطائرة التي هبطت بصالة (4) المخصصة للطائرات الخاصة بالمطار، كما تم السماح بدخول سيارة إسعاف تابعة لإحدي المستشفيات الخاصة إلي ارض المهبط .

وأضافت المصادر أنه فور هبوط الطائرة نزل الفنان الكبير منها متماسكا دون حاجة إلي مساعدة وصعد إلي سيارة الإسعاف الخاصة وتم إنهاء إجراءات خروجه من المطار إلي إحدي المستشفيات الخاصة لإستكمال علاجه هناك.

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