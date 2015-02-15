مواطن بالأقصر يقيم دعوى ببطلان عقد بيع أرض “المدامود”

أقام مواطن بمطقة المدامود شمال محافظة الأقصر، اليوم الأحد، دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافـظ الأقصر ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية كلا منهم بصفته مطالبا ببطلان العقد الموقع بين محافظة الاقصر وجهاز تنمية التجارة الداخلية الداخلية بتاريخ 21/9/2010 بشأن بيع محافظة الاقصر للجهاز قطعة أرض مساحتها14س-10ط-26ف كائنة بحوض25 بنجع جاد الكريم بقرية المدامود.

وقال عبد السلام محمد يوسف مقيم الدعوي أن عملية البيع تلك تمت بالأمر المباشر ودون إتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذى نص على سريان أحكامه على الوزارات والهيئات والمصالح بما فيها الهيئات ذات الموازنات الخاصة.

و من جانبه قال محمد العشاوي المحامي أن الطاعن ينعى على عقد البيع سالف الذكر بالبطلان لإجراء عملية البيع عن طريق الأمر المباشر ولأن العقد انطوى على غبن شديد حيث تم البيع مقابل 6.000 جنيه للفدان وعلى أقساط سنوية فى حين أن سعر فدان الأرض فى توقيت بيع الأرض محل العقد المطعون فى صحته بهذه المنطقة كان أكثر من 40.000جنيه.

وأضاف العشاوي وحيث أن الطاعن تقدم بالطلب رقم 3391 لسنة 2015 فض منازعات الأقصر إلا انه دون جدوى الآمر الذي حدا به للطعن إمام القضاء الادارى ولما سوف يبديه الطاعن من اسباب بجلسات المرافعة والمذكرات المكتوبة لـذلك تلتمس الطاعن من الهيئة قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بطلان العقد المؤرخ 21/9/2010 وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع ببطلان العقد سالف الذكروإحتياطياً بفسخه وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

ولفت العشاوي الي أن مساحة الارض المذكروة والتى تبلغ 26 فدان تخص 17 أسرة من الفقراء بالمدامود طيبة.