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حزب المؤتمر : هتافات أبو الفتوح ضد الدولة والجيش خيانة وطنية

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حزب المؤتمر : هتافات أبو الفتوح ضد الدولة والجيش خيانة وطنية حزب المؤتمر : هتافات أبو الفتوح ضد الدولة والجيش خيانة وطنية

وصف المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر هجوم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية على ثورة 30 يونيو ووصفها بالانقلاب العسكرى وهتافه بـ”يسقط حكم العسكر”  بالخيانه الوطنية والتحريض ضد الجيش المصرى .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية اليوم، أن  أبو الفتوح يريد إثارة الفوضى ونشر الهتافات الفوضويه لإثارة البلبة بين أبناء الشعب وتحريضهم على التطاول على الجهات السيادية.

ورأى أبو العطا، أن أنشقاق أبو الفتوح عن الإخوان عبارة عن مناورة سياسية لعبها الإخوان لصالح مصالحهم المشتركة  ،مطالبا بمحاكمة أبو الفتوح بتهمة إهانه الجيش وترديد شعارات معادية للدولة .

 

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