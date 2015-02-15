4 طرق لتجعيد الشعر دون مجفف

أحيانًا قد تحتاجين إلى ابتكار بعض التغييرات في تسريحة شعرك من المفرود إلى المجعد "الكيرلي" الذي أصبح محببًا لدى الكثير من السيدات. تألقي بهذه الطرق السهلة والبسيطة لشعر كيرلي مبتكر وأنيق.

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1.بكر الشعر:

إنّ بكر الشعر هي أفضل خيار لمن تعاني من الشعر التالف. فهذا الأمر سيعالج أطراف شعرك التالفة، كما أنها ستمنحك تجعيدات الشعر المطلوبة؛ كل ما عليك فعله هو تقسيم شعرك إلى أقسام ولفها بالبكر الخاصة بك من خلال هذه الخطوات:

•يجب أن يكون شعرك رطبًا لتحصلي على النتيجة المطلوبة.

•يفضل استخدام بكرة 1 أو 1.5 بوصة للشعر متوسط الطول.

•عند لف شعرك ابدئي بالجزء السفلي.

•يجب أن يكون البكر راسيًّا وليس أفقيًّا مع تأمينه بدبابيس الشعر.

•اتركي شعرك حول البكر حتى يجف.

•عند فكه لا تنسي وضع رذاذ الشعر مع تمشيطه بأصابعك لفصل التجاعيد والحصول على التجعيدة المطلوبة.

2.القضبان المرنة:

هي طريقة كلاسيكية لتجعيد الشعر؛ وهي عبارة عن عصا تلتف حول الشعر لتجعيده ولها الكثير من الأحجام لتحصلي على النتيجة المطلوبة.

3.الضفائر:

هي على الأرجح أسهل طريقة لتجعيد الشعر. وتعتمد حجم التجاعيد على كيفية وحجم الضفيرة. يمكنك الحصول على تجاعيد رائعة عن طريق تقسيم الشعر إلى قسمين وعمل ضفيرة ذيل حصان أو كعكة للشعر أثناء النوم للحفاظ على تجعيدة شعرك.

4.الكعكة الملتوية:

هذا الأسلوب هو الأقل راحة عند النوم لذا يفضل استخدامه في الصباح؛ كل ما عليك فعله هو تقسيم شعرك الرطب إلى أقسام صغيرة، ثم قومي بعمل كعكة صغيرة وضيقة جدًا لكل قسم مع تثبيتها بدبابيس الشعر الخاصة بك. ولتسريع عملية التجفيف قومي باستخدام المجفف على شعرك.

ولكن عليك الانتظار حتى يكون شعرك نصف رطب لأنه إذا كان مبللًا جدًا ستقوم الكعكة بإبقاء الرطوبة بداخله فترة طويلة وبالتالي لن تتمكني من الاستفادة منها في تجعيد شعرك.

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