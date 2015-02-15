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الأهلي: هدفنا تعزيز صدارتنا لقائمة أندية العالم الأكثر تتويجا

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الأهلي: هدفنا تعزيز صدارتنا لقائمة أندية العالم الأكثر تتويجا الأهلي: هدفنا تعزيز صدارتنا لقائمة أندية العالم الأكثر تتويجا

قال علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي أن الفريق هدفه الحفاظ على صدارته لأكثر فرق العالم تتويجا بالبطولات، بالفوز بالسوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام وفاق سطيف يوم السبت المقبل في مباراة السوبر الإفريقي.

وقال عبد الصادق بالصحفيين اليوم الأحد: "نعلم جيدا الظروف التي تمر بها الكرة المصرية وتأثير توقف الدوري على الفريق، ولكننا نسافر إلى الجزائر من أجل العودة بالكأس".

وتابع "لا ننظر لأي ظروف، ونفكر فقط في أننا نريد أن نضيف كأس جديد إلى دولاب بطولاتنا".

وواصل متما "هدفنا تعزيز صدارتنا لقائمة أندية العالم الأكثر تتويجا".

الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم برصيد 20 لقبا، مقابل 18 لكل من ميلان وريال مدريد وبوكا جونيورز.

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