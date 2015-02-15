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الأهلي: مشكلة حسام غالي؟ الحماس الزائد

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الأهلي: مشكلة حسام غالي؟ الحماس الزائد الأهلي: مشكلة حسام غالي؟ الحماس الزائد

يرى علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في الأهلي أنه لا توجد أي أزمات داخل الفريق بسبب مشادة القائد حسام غالي مع علي ماهر المدرب المساعد.

وكانت مشادة كلامية قد وقعت بين حسام غالي وعلي ماهر خلال تدريب الفريق يوم الثلاثاء الماضي ليتم تغريم قائد الأهلي ماليا من قبل جهاز الأهلي.

وقال عبد الصادق للصحفيين يوم الأحد: "حسام غالي هو قائد الأهلي، ولاعب على قدر هذه المسؤولية الكبيرة".

وتابع "نعتمد عليه لأنه لاعب من طراز فريد، وشائعة أن النادي ينتظر رحيله بنهاية الموسم لا تمت للواقع بصلة".

وواصل موضحا "الحماس الزائد مشكلة حسام غالي الوحيدة، وهذا سببه أنه لاعب لا يتقبل الهزيمة".

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف يوم 21 فبراير الجاري في كأس السوبر الإفريقي بملعب مصطفى تشاكر بالجزائر.

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