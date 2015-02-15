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تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة السوبر الإفريقي

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تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة السوبر الإفريقي تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة السوبر الإفريقي

كشف علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي عن برنامج الفريق الأحمر لمواجهة وفاق سطيف يوم السبت المقبل في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وتسافر بعثة الأهلي إلى الجزائر الساعة التاسعة صباحا يوم الخميس المقبل.

وستزور البعثة مقام الشهيد في العاصمة الجزائرية، حيث يتدرب الفريق على الملعب الفرعي لاستاد 5 يونيو عصر يوم الخميس.

وسيقدم أحمد أيوب المدرب العام للفريق الذي يتواجد في الجزائر منذ يوم الجمعة تقريره عن وفاق سطيف إلى الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

ويؤدي الفريق مرانه الأساسي على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة عصر يوم الجمعة، في نفس موعد المباراة.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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