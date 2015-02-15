اتحاد الكرة يرفع الإيقاف عن رئيس وادي دجلة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم قبول الالتماس الذي تقدم به ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة ليرفع عنه الإيقاف الذي كان قد وقع عليه في خلفية هجومه على مجلس إدارة الاتحاد.

وكان سامي قد اتهم اتحاد الكرة والشركة الراعية "برزنتيشن" للدوري بالضغط على الحكام لتغيير مسار المباريات ضد الفرق غير متعاقدة مع برزنتيشن، بعدما تعرض فريقه للهزيمة أمام بتروجيت 2-1 في لقاء شهد اعتراضات كثيرة على التحكيم.

ومنذ ذلك الحين قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة عقاب سامي بالإيقاف لمدة ثماني مباريات، ليقرر رئيس دجلة التقدم بالتماس ضد ذلك القرار.

وقرر اتحاد الكرة قبول التماس سامي وذلك بعد الاجتماع الذي أقيم اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة لمناقشة أيضا تصورات عودة استئناف الدوري بعد توقفه بسبب أحداث ملعب الدفاع الجوي.