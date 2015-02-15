الأهلي: مواجهة وفاق سطيف ستكون خططية في المقام الأول

أكد علاء عبدالصادق المشرف على قطاع الكرة بالنادي الأهلي أن مواجهة وفاق سطيف السبت المقبل ستكون صعبة على كلا الفريقين، خاصة في ظل قوة الفريق الجزائري.

ويستعد الأهلي للسفر الخميس المقبل إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف في الحادي والعشرين من الشهر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويؤمن عبد الصادق أن المباراة ستكون خططية، وأن الفنيات ستكون صغيرة جدا وهي ما سوف تحسم هوية الفائز.

في الوقت ذاته، صرح المشرف على قطاع الكرة بالأهلي أنه تم تخصيص مدرج كامل لجمهور المادر الأحمر في ملعب مصطفى تشاكر، بسبب كثرة الأعداد المتوقع سفرها خلف الفريق.