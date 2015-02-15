أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: مواجهة وفاق سطيف ستكون خططية في المقام الأول

Google+ Print
الأهلي: مواجهة وفاق سطيف ستكون خططية في المقام الأول الأهلي: مواجهة وفاق سطيف ستكون خططية في المقام الأول

أكد علاء عبدالصادق المشرف على قطاع الكرة بالنادي الأهلي أن مواجهة وفاق سطيف السبت المقبل ستكون صعبة على كلا الفريقين، خاصة في ظل قوة الفريق الجزائري.

ويستعد الأهلي للسفر الخميس المقبل إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف في الحادي والعشرين من الشهر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويؤمن عبد الصادق أن المباراة ستكون خططية، وأن الفنيات ستكون صغيرة جدا وهي ما سوف تحسم هوية الفائز.

في الوقت ذاته، صرح المشرف على قطاع الكرة بالأهلي أنه تم تخصيص مدرج كامل لجمهور المادر الأحمر في ملعب مصطفى تشاكر، بسبب كثرة الأعداد المتوقع سفرها خلف الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع