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السعودية تدين الأحداث الإرهابية في كوبنهاجن وولاية شمال كارولاينا الأمريكية

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السعودية تدين الأحداث الإرهابية في كوبنهاجن وولاية شمال كارولاينا الأمريكية السعودية تدين الأحداث الإرهابية في كوبنهاجن وولاية شمال كارولاينا الأمريكية

الملك سلمان بن عبد العزيز

أدانت اليوم الأحداث الإرهابية والإجرامية البشعة التي وقعت في الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر سعودي مسؤول في تصريح اليوم بثته وكالة الأنباء السعودية تابعت المملكة العربية السعودية بأسى شديد الأحداث الإرهابية والإجرامية البشعة التي وقعت مؤخرا في كل من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وولاية شمال كارولاينا الأمريكية وما أسفر عنهما من مقتل وإصابة الأبرياء.

وأضاف  أن المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية وعدم المساس بالرموز الدينية وعدم التحريض ضد المسلمين فإنها تشدد في الوقت ذاته على رفضها لكافة الأعمال الإرهابية والإجرامية البشعة بكل أشكالها وصورها وأي كان مصدرها أو المعتقد الذي يقف خلفها.

وأوضح أن السعودية تتقدم بتعازيها لأسر ضحايا الإرهاب وذويهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

 

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