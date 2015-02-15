محافظ السويس: مراقبة المذبوحات للطبور ودراسة تمليك المحلات بسوق الجملة‎

ناقش اللواء العربي السروي محافظ السويس مجلس إدارة الغرفة التجارية ظهر اليوم بالديوان العام عدداً من المشاكل التي تواجه الغرفة التجارية وتجار السويس في مختلف الفئات، وفي الاجتماع شدد المحافظ علي مراقبة المذبوحات بالمجازرالمحددة ومنع دخول طيور غير سلمية للسويس.

كما ناقش اللواء العربي السروي أيضاً موضوع تمليك المحلات الخاصة بسوق الجملة تنفيذاً للقرارات السابقة للسادة الوزراء.

وتم التأكيد علي منع السيارات التي تقوم ببيع الخضراوات والفاكهة خارج نطاق سوق الجملة والشوارع والميادين والتأكيد أيضا علي مديرية التموين باتخاذ الاجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة.

ووافق المحافظ علي عقد لقاء أخر بحضور مديري التموين والأسواق والطب البيطري وسوق الجملة بمناقشة الموضوعات المشتركة وإيجاد حلول سريعة لمشاكل التجار والأسواق علي الطبيعة.

حضر اللقاء محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس وأعضاء مجلس الإدارة.