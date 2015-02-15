لهذه الأسباب.. تحسنت نتائج ليفربول

اقترب ليفربول في الأسابيع الأخيرة من فرق المقدمة بالدوري الإنجليزي بعد بداية سيئة لوصيف إنجلترا هذا الموسم.. لماذا؟

لماذا تحسن أداء ليفربول بعدما فقد العديد من النقاط في بداية الموسم بالإضافة إلى خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا؟

طريقة اللعب

عاد مدرب الفريق برندان رودجرز إلى طريقة 3-5-2 مرة أخرى والتي اعتمد عليها كثيرا الموسم الماضي، والتي أدت إلى تحسن الأداء الدفاعي بشكل مذهل لليفربول بوجود الثلاثي مارتن سكرتل، إيمري كان ومامادو ساخو.

عودة ستوريدج

بالتأكيد غياب الهداف الإنجليزي لفترة طويلة بسبب الإصابة أثر بالسلب على أداء الفريق الهجومي، والذي عانى في بداية الموسم من رحيل هدافه الأوروجواني لويس سواريز.

إصابة أبعدت ستوريدج لخمسة أشهر تقريبا إلى جانب ضعف البديل الموجود سواء الإيطالي ماريو بالوتيللي أو الإنجليزي ريكي لامبرت، ألقت بظلالها على العقم الهجومي لليفربول وهو السلاح الفتاك الذي اعتمد عليه الفريق الموسم الماضي في قهر خصومه.

ستوريدج سجل بعد 12 دقيقة فقط من مشاركته كبديل أمام ويست هام يونايتد في أول مباراة يلعبها بعد الإصابة.

وداع جيرارد

في النصف الأول من الموسم كانت المشكلة بين جيرارد ومدربه المتعلقة بجلوس الأول احتياطيا، تؤثر بالسلب على مردود الفريق من الناحية الذهنية وقلة تركيز الكثير من اللاعبين لأن قائد الفريق لم يتحدد مصيره بعد.

ولكن، بعد تأكد مغادرة نجم المنتخب الإنجليزي السابق للفريق مع نهاية الموسم، تحرر اللاعبين والمدرب من التفكير في هذه المعضلة وأصبح جيرارد يصب كامل تركيزه على أرضية الملعب من أجل إنهاء مشواره مع النادي بأفضل طريقة ممكنة.

الفاعلية

الأداء الهجومي تحسن كثيرا مع نسبة أقل من الاستحواذ مما يعكس فاعلية أفضل للفريق في مبارياته الأخيرة.

فمثلا لقاء توتنام الأخير بالدوري والذي فاز به 3-2، عدد التسديدات كان 16 أعلى من متوسط الموسم بالكامل (15)، الاستحواذ 49% أقل من متوسط الموسم (55%)، المراوغات 13 أكثر من متوسط الموسم (11)، بالإضافة لتسجيل الفريق 17 هدفا في آخر 10 مباريات في الدوري بعد 19 هدفا سجلها في أول 15 من المسابقة.

الأرقام

ليفربول حقق ستة انتصارات بالدوري في آخر عشر مباريات، أي نفس عدد الانتصارات في أول 15 مباراة بالبطولة هذا الموسم، إلى جانب تلقيه خسارة وحيدة في تلك المباريات العشر، بعدما خسر ست لقاءات في بداية الموسم.

في النصف الأول من الموسم ودع الفريق دوري أبطال أوروبا بتلقيه ثلاث خسائر وفوزه في لقاء وحيد، بينما في آخر 17 مباراة بكل البطولات فاز الفريق 10 وخسر فقط مباراتان منها واحدة في الوقت الإضافي أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية.