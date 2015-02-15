اصابة 15 في حادث انقلاب سيارة بالبداري في أسيوط

إصيب 15 شخص في حادث انقلاب سيارة بمركز البداري في محافظة أسيوط و تم نقل المصابين لمستشفي البداري المركزي وتحرير محضر بالواقعة.

حيث تلقي اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارآ من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل معدة لنقل الركاب بمدخل عزبة يوسف بالبدارى وإصابة 15 شخص بعد اختلال عجلة القيادة من السائق وفر هاربآ منها.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والأسعاف وبالفحص والمعاينة تبين إصابة “صباح.ع.‘” 45 سنة معلمة لغة عربية ، وضحا السيد ، وأسماء إسماعيل ،أية محمد ، ونها احمد بجروح بالغة وكسور،وتم نقلهم وحجزهم لمستشفى البدارى المركزى.

و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على السيارة من قبل النيابة العامة بعد أن أمرت برفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.