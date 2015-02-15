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كارول سماحة تشارك في مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب فى جنيف..غدًا

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كارول سماحة تشارك في مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب فى جنيف..غدًا كارول سماحة تشارك في مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب فى جنيف..غدًا

تشارك الفنانة اللبنانية كارول سماحة المؤتمر الذى تظمة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD ،والذى تبدأ فعالياته غدا الإثنين 16فبراير وتستمر تى اليوم التالى بالعاصمة السويسرية “جنيف”، ويتناول المعاهدة الدولية حول موازنة مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

كارول تشارك بالمؤتمر بصفتها سفيرة النوايا الحسنة لدى الشبكة الدولية الـGNRD، والتى دعت مسؤولون حكوميون بارزون وقادة آخرون من أكثر من 40 بلد لمناقشة مشروع المعاهدة.

من جهةٍ أخرى، تعود كارول إلى بيروت للمشاركة يوم الجمعه 20فبراير في إحياء اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية في الإسكوا ،والذى يقام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (الأونيسكو)، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.

وتبدأ أنشطة الإحتفال فى العاشرة صباحاً في بيت الأمم المتحدة ببيروت، بالنشاطات الفنية والثقافية التي تركّز على قضايا الحق، الإنصاف، المساواة وتلقى كارول كلمة به بالإضافة لتقديم أغنيتها “الشرق العظيم” .

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