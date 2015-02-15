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محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسليم معاش استثنائى لأسر الشباب المخطوفين بليبيا‎

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محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسليم معاش استثنائى لأسر الشباب المخطوفين بليبيا‎ محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسليم معاش استثنائى لأسر الشباب المخطوفين بليبيا‎

محافظ أسيوط

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته بتشكيل لجنة مكونة من رئيس مركز ومدينة ابوتيج ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمحافظة لزيارة أسر 4 من الشباب المصريين المخطوفين بدولة ليبيا وتسليمهم معاش استثنائى عن شهرى يناير وفبراير وتقديم جميع المساعدات لهم لحين عودة ابنائهم المخطوفين سالمين.

يأتى هذا فى إطار تعليمات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بصرف معاش استثنائى قدره 1200 جنيه لأسرة كل شاب مخطوف من 21 شاب المخطوفين بدولة ليبيا على أيدى بعض الجماعات المسلحة.

وقامت اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وأحمد شوقى محبوب رئيس مركز ومدينة أبوتيج بزيارة أسر كلا من جمال متى حكيم دميان 39 سنة متزوج ويعول 3 أطفال و رأفت متى حكيم دميان 30 سنة متزوج ولديه طفلين ورومانى متى حكيم دميان 29 سنة متزوج ولديه طفلة وعادل متى حكيم دميان 24 سنة أعذب مقيمين قرية دوينة التابعة لمركز ومدينة أبوتيج وتم تسليمهم المعاش الاستثنائى وتلبية جميع طلباتهم بناء على تعليمات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أن الدولة بكافة مؤسساتها لا تألوا جدها فى تقديم الرعاية والاهتمام لابنائها داخل وخارجها مؤكدا على الجهود التى تبذلها الدولة لإطلاق سراح أبنائها المخطوفين فى ليبيا حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

 

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