“مش عاوزينك”..حملة لشباب السادات بالمنوفية لرفض ترشح عز

دشن اليوم عشرات من شباب القوى السياسية بمدينة السادات ومحافظة المنوفية حملة ضد ترشح المهندس أحمد عز امين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل بتوزيع استمارات ” مش عاوزينك ” على طريقة تمرد.

وجاء فى الإستمارة أسباب رفض دخول عز للبرلمان، حيث احتوت على “عشان دم شهداء وأطفال مش عيزينك ، عشان وطن بيتبنى من جديد، عشان خطر على الأمن القومى مش عايزينك ،عشان احتكار وإستيلاء على مصانعنا ميرجعش مش عايزينك،عشان منرجعش لورا تانى مش عايزينك، عشان فساد وسرقة ونهب واستبداد ينتهى مش عايزينك، عشان أخدت فرصتك وبهدلتنا معاك مش عايزينك, بعد خروجك من السجن بقوانين كنت شريك فى صناعتها لحمايتك انت وشلة الفاسدين أصحابك لقيناك كمان جاى ترضى غرورك وأنانيتك وعاوز تانى تفسد اللى باقى من بقايا وطن هدمته أنت وعصابتك ” .

وأكد محمود اسماعيل من شباب الحملة، أن هدفهم هو الضغط على عز للإنسحاب من المعركة الإنتخابية، وإعلان رفضهم لتواجده فى الساحة السياسية وتوضيح أسباب رفضهم لترشح عز للمواطنين، ولعمل صحوة لدى مواطنى السادات، على حد قولهم.