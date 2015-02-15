بالصور..محافظ السويس يتابع خطة الرصف بشوارع فيصل وعتاقة‎

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس بجولة تفقدية لأعمال الرصف بأحياء السويس ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والتي تبلغ 30 مليون جنيه علي مستوي المحافظة وبدأها بتفقد الرصف بحي فيصل بمناطق حي عرفات وجدة ونجد والحرفيين بطول 2 كيلو و 500 متر.

وفي حي عتاقة تفقد المحافظ بدء أعمال الرصف للطريق الجديد بطول 700 متراً وعرض 10 أمتار لربط شارع صلاح نسيم وشركات البترول بمدينة الشهداء والمدن الجديدة ومشروع الاسكان الاجتماعي ومنطقة الانابيب ضمن الخطة الاستثمارية لحي عتاقة .

وتفقد المحافظ أيضاً اعمال التشجير وعمل مسطحات خضراء بمدينة السلام 2 بجوار أسواق بدر ومسجد النور والتي ينفذها جهاز التجميل بالمحافظة .

وتابع المحافظ أعمال الرصف قبل مدخل الكيلو 109 والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري لترميم الطريق بجوار مزلقان السكة الحديد علي طريق مصر السويس .

وأشارت مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالسويس أن هذه ضمن الخطة القومية للهيئة والتي تشمل رصف طريق مصرالسويس وطريق السخنة الزعفرانة وطريق النفق رأس جنوب سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس .

رافق المحافظ في جولاته العميد علاء إسماعيل رئيس حي فيصل وسعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة والمهندسة مني السويفي مدير عام الطرق والنقل والمهندسة نور الصباح أحمد رئيس الإدارة المركزية الطرق والكباري لمحافظة السويس وجنوب سيناء وممثلي الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني والعقيد محمد دفراوي مدير المرور والمهندس طارق كشك مدير المشروعات بالطرق والكباري بالسويس.