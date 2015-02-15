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محافظ أسيوط يشكل لجنة لبحث احتياجات أسر 4 أشقاء مخطوفين في ليبيا

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أمر ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بتشكيل لجنة مكونة من رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالمحافظة، لزيارة أسر 4 شباب مخطوفين بدولة ليبيا، وتسليمهم معاشًا استثنائيًا، عن شهري يناير وفبراير، وتقديم جميع المساعدات لهم لحين عودة أبنائهم سالمين.

يأتى هذا في إطار تعليمات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بصرف معاش استثنائي قدره 1200 جنيه، لأسرة الـ21 شابًا المخطوفين بدولة ليبيا، على أيدي تنظيم داعش.

وقامت اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة محمد فؤاد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأحمد شوقي محبوب، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، بزيارة أسر جمال متى حكيم دميان، 39 سنة، متزوج، ويعول 3 أطفال، ورأفت متى حكيم دميان، 30 سنة، متزوج ولديه طفلان، وروماني متى حكيم دميان، 29 سنة، متزوج ولديه طفلة، وعادل متى حكيم دميان، 24 سنة، أعزب، مقيمين بقرية دوينة التابعة لمركز ومدينة أبوتيج، وتم تسليمهم معاشًا استثنائيًا، وتلبية جميع طلباتهم لحين عودتهم سالمين.

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