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«التضامن» تنتهي من صرف المساعدات العاجلة لأهالي المحتجزين بليبيا

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أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن مديريتا التضامن الاجتماعي بكل من المنيا وأسيوط قد انتهيا من صرف المساعدات الإنسانية لكافة أسر المحتجزين في ليبيا، وعددهم 24 أسرة، منها 20 أسرة بمركز سمالوط بالمنيا و4 أسر بأبو تيج بأسيوط.

كانت الوزيرة قد وجهت بسرعة الإنتهاء من صرف المساعدات الإنسانية المقررة وهي 2400 جنيه لكل أسرة بواقع 1200 بدأ من يناير بأثر رجعي، وكذلك دراسة ملف جميع الحالآت علي حدة وعمل الأبحاث الإجتماعية اللأزمة لتقديم مختلف أوجه الرعاية وتلبية كافة إحتياجاتهم ومساعدة من تنطبق عليه الشروط لمساعتهم علي تجاوز المحنه.

وقالت الوزيرة أن هذه المساعدات تأتي تضامنا من مع أسر المحتجزين في إطار دور الوزارة الداعم لهذه الأسر.

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