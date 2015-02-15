«الكهرباء»: الفارق المتوقع بين الإنتاج والأحمال 1100 ميجاوات

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن يبلغ الفارق بين الإنتاج والأحمال من الكهرباء، الأحد، 1100 ميجاوات، فيما تم، السبت، تخفيض 1725 ميجاوات منها 1475 ميجاوات بفصل أحمال و250 ميجاوات بتخفيف أحمال، بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد في نشرته اليومية، أن أقصى حمل متوقع، الأحد، يبلغ 23100 ميجاوات، مقابل 23000 ميجاوات في ساعة الذروة، السبت، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 14850 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل، ظهر الأحد، باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية الأحد حتى الخامسة و15 دقيقة مساء.