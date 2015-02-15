مخمور يهتك عرض معلمة

كما أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية، شاباً خليجياً في الثالثة والعشرين من العمر بتهمة اقتحام شقة مسكونة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وهتك عرض قاطنتها الأوروبية بالإكراه، بعد الاعتداء بالضرب عليها، وتهديدها بطعنها ما لم تستجب لرغبته.

ووفقاً لأمر الإحالة، فإن المجني عليها وهي معلمة، تفاجأت بدخول المتهم إلى شقتها الكائنة في البرشاء، فجراً وهو في حالة سكر شديد، مشيرة إلى أنها حاولت الاستفسار منه عن سبب دخوله إلى الشقة بهذه الطريقة المرعبة، إلا أنه لم يتجاوب معها، وسارع إلى إتلاف هاتفها النقال، ثم ضربها على أنحاء متفرقة على جسدها، وهددها بطعنها ما لم تستجب لطلبه الشاذ غير الأخلاقي، فرفضت، وحاولت الهروب منه أكثر من مرة، لكنها لم تفلح في تجاوز رغبته.