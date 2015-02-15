بالفيديو.. «بكري»: ترشح أحمد عز «مأساة».. وعبدالمنعم أبوالفتوح «خائن»

اعتبر الإعلامي مصطفى بكري، ترشح أحمد عز للبرلمان المقبل «مأساة»، على الرغم من عدم وجود شيء يمنع ترشحه، لافتًا إلى أنه كان وراء تزوير الانتخابات، فضلًا عن معاملته الديكتاتورية لأعضاء البرلمان.

ووصف «بكري»، في برنامج «صوت الناس» على قناة «المحور»، الأحد، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بـ«الخائن»، لانتقاده الجيش، مطالبًا وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، بحل حزبه.

وشدد على أن «25 يناير ثورة شعبية وليست مؤامرة، ولكن الإخوان وأعوانهم ومنظمات المجتمع المدني أرادوها مؤامرة، ولكن المصريين أرادوها ثورة»، موضحًا أن «الإدارة الأمريكية أخذت 20 مليون دولار من المعونة الأمريكية المقدمة لمصر وصرفتها على منظمات المجتمع المدني».