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«الخارجية»: مشاورات لتشكيل قوة عربية لأمن الخليج والأردن

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أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية، سامح شكري، أعلن عن وجود أفكار يتم التشاور حولها الآن بين القادة العرب بشأن تشكيل قوة عربية موحدة لحماية أمن الخليج والأردن.

وقال في تصريحات خاصة لـ«العربية. نت»، إن التشاور بين القادة العرب يتم حول تشكيل قوات عربية أو قوة انتشار سريع، سواء في الخليج أو الأردن لمواجهة التنظيمات الإرهابية، التي تعمل على تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها وبحث مناقشة وإقرار الفكرة خلال القمة العربية القادمة، والتي تستضيفها نهاية مارس المقبل.

وأشار «عبدالعاطي» إلى وجود تفاعل وتضامن بين مصر وهذه الدول، من أجل دعم الفكرة والاستفادة بالإمكانيات المتاحة للقوات المسلحة، واهتمام الدول الصديقة والشقيقة العربية بأن يكون هناك مؤشر ملموس يفيد أن مصر راغبة وقادرة على أن يكون لها هذا الدور الداعم للاستقرار في المنطقة، وهو ما سيكون له عائدا مباشرا على استقرار مصر واستقرار منطقة الخليج والمنطقة العربية بصفة عامة.

من جانب آخر، قال «عبدالعاطي» إن الوزارة تشارك في مجموعة العمل الدولية المشكلة من مسؤولي الإعلام والمتحدثين الرسميين لوزارات خارجية عدد من الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش» والمعنية بوضع رسالة إعلامية قادرة على مواجهة الأفكار المتطرفة التي يتلقاها الشباب حول العالم.

وأوضح أن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء، نقلت مساهمات مكتوبة فعالة لمضمون الرسالة الإعلامية التي يتم العمل على نشرها من جانب دول التحالف، التى تؤكد ضرورة التفرقة بين صحيح الدين الإسلامي الذي يحض على التسامح والسلام، وبين ما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار تحرض على العنف وممارسة القتل ودحض الأفكار المتطرفة وتوضيح موقف الإسلام الرافض لها.

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