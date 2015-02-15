صلاح ' الملهم ' يتصدر عناوين الصحف بعد فوز فيورنتينا

أشادت الصحف الأوروبية بأداء الجناح المصري محمد صلاح مع فريقه الجديد فيورنتينا بعد تسجيله لأول أهدافه في فوز الفيولا على ساسولو 3-1 بالدوري.

صلاح سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله كوما باباكار الذي أضاف الهدف الثالث أيضا في لقاء أمس السبت للفريق البنفسجي.

"صلاح ملهم فيورنتينا" هكذا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي عن تألق المهاجم المصري في ثاني مبارياته فقط مع الفريق الإيطالي، إذ أكد أن الثنائي صلاح وباباكار صنع تأثيرا كبيرا على هجوم الفيولا.

بينما عبرت صحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية عن تألق صلاح بعنوان "صلاح المتألق يقود فيورنتينا للفوز 3-1 على ساسولو"، ملقية بالضوء على خوض النجم المصري لمباراته الثانية فقط مع الفريق بعدما انضم على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي.

وشارك صلاح لأول مرة كأساسي بعدما لعب 22 دقيقة كبديل أمام أتالانتا في لقاء فاز به فيورنتينا 3-2.

وأشادت الصحيفة الإيطالية ذائعة الصيت (لاجازيتا ديللو سبورت) بالأداء الإيجابي الذي قدمه لاعب المقاولون العرب السابق، إذ أكدت أن الهدف الذي سجله هو الذي مهد الطريق لفوز فيورنتينا.

فيما سخرت صحيفة "مترو" البريطانية من جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي بسبب تفريطه في صلاح، إذ عنونت "صلاح بإنهاء رائع، يثبت لمورينيو ما الذي فقده".